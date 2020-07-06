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Kişisel gelişim kitapları hayatını değiştirdi

DHA

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Yasemin Kılınç'ın (40), 10 yıl önce okumaya başladığı kişisel gelişim kitapları hayatını değiştirdi. Bu kitaplar sayesinde girişimci bir ruha sahip olduğunu belirten Kılınç, iki yıl önce atölye kurup, sahil kentlerindeki işletmelere el havlusu satmaya başladı. Bir çocuk annesi Yasemin Kılınç, maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı. Daha önce tekstil sektöründe çalışan Kılınç, 2010 yılında ev kadını olarak yaşamını sürdürürken hayatında değişiklikler yapmak istedi. Kılınç, bunun için arkadaşlarının tavsiyesiyle kişisel gelişim...

Kişisel gelişim kitapları hayatını değiştirdi

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Yasemin Kılınç'ın (40), 10 yıl önce okumaya başladığı kişisel gelişim kitapları hayatını değiştirdi. Bu kitaplar sayesinde girişimci bir ruha sahip olduğunu belirten Kılınç, iki yıl önce atölye kurup, sahil kentlerindeki işletmelere el havlusu satmaya başladı.<br>Bir çocuk annesi Yasemin Kılınç, maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı. Daha önce tekstil sektöründe çalışan Kılınç, 2010 yılında ev kadını olarak yaşamını sürdürürken hayatında değişiklikler yapmak istedi. Kılınç, bunun için arkadaşlarının tavsiyesiyle kişisel gelişim kitaplarına yöneldi. Çok sayıda kişisel gelişim kitabı okuyan Kılınç, kendi işini kurmak için kolları sıvadı. İki yıl önce Pamukkale ilçesi, Bozburun Mahallesi'nde kiraladığı 30 metrekarelik dükkanda, havlu imalathanesi kuran Kılınç, üretime başladı. Yanında 2 kişi çalıştıran Kılınç, şu an aylık 70 bin el havlusu üretiyor. Kılınç, havluları sahil kenarlarındaki işletmelere satmaya başladı.<br>'DAHA ÖNCE İKİ KELİMEYİ BİR ARAYA GETİREMEZDİM'<br>Kılınç, kendi ayakları üzerinde durmak için okuduğu kitaplar sayesinde girişimci bir ruha sahip olduğunu söyledi. Geçmişte özgüveni eksik bir insan olduğunu ifade eden Kılınç, "Daha önce iki kelimeyi bir araya getiremezdim. Kendisini yetersiz gören birisiydim. Daha sonra kendimi geliştirmek için kitap okumaya başladım. Birçok girişimcilik kitabı okudum. Kendimi fark ettim. Özgüvenim yerine geldi. Bir şeyler yapabileceğimi gördüm. Okuduğum kitap sayısı 150'yi geçmiştir. O kitaplar sayesinde ayakta kaldım. Hayatımda değişiklikler yapabildim" dedi.<br>'OKUDUKÇA ADIM ATMAYI ÖĞRENDİM'<br>Kurduğu küçük çaptaki atölye ile hayata artık daha sıkı bağlandığını belirten Kılınç, "Havlu üretimi yapıyorum. Bu ürünleri sahil kenarlarında satıyorum. Gezerek ticaret yapmayı çok seviyorum. İlk önceleri nasıl satış yapacağımı bile bilmiyordum. Şu an tanımadığım insanlarla bile çok kolay iletişim kurabiliyorum. Kendi işimi yaptığım için çok mutluyum. Girişimcilik ruhum her geçen gün büyüyor. İnsanlar çaresizce yerinde oturmasın. Benim de çaresiz zamanlarım oldu. Okudukça, bir adım atmayı öğrendim. Cesaretle devam ettiğinizde yolunuz açılıyor. Adım atmadan bir şeye sahip olunmuyor, başarı sağlanamıyor. Başlamak işin yarısıdır. Korku insanların engelidir. Kararlı olmak çok işe yarıyor. Kararlı olmak ve 'Ben bunu yapacağım' demek gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-07-06 08:46:13<br>

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