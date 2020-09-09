Denizlispor'un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu

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Yukatel Denizlispor’un 202021 Sezonu ilk maçında karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig 202021 Sezonu ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yukatel Denizlispor'un ile Göztepe arasında 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılığını ise Esat Sancaktar ile Alpaslan Dedeş yapacak.

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