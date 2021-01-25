Dağda kaybolan 3 genç, AFAD ekipleri tarafından 13 saat sonra ulaşılıp, kurtarıldı



Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, dün yürüyüş yapmak için çıktıkları dağda, karanlığın çökmesiyle dönüş yolunu kaybip mahsur kalan 3 arkadaş, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 13 saat sonra ulaşılıp, kurtarıldı. 3 kişinin geceyi bir kaya altına sığınıp, soğuktan donmamak için birbirlerine sarılarak geçirdikleri öğrenildi. Başkarcı Mahallesi'ndeki İsrafil Deresi mevkiinden, dün, Karcı Dağı'na yürüyüşe çıkan Samet Pehlivan (19), Ömer Özkaya(18) ve Enes Buldanlı (19), saat 20.00 sıralarında karanlığın çökmesiyle dönüş yolunu kaybetti. 3 genç cep telefonuyla 112 Acil Yardım merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından dağda kaybolan 3 genç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. 4 araçtaki toplam 12 kişilik kurtarma ekibiyle dağa çıkan AFAD ekibi, Teras mevkiinde araçlarını bırakıp, gençlere ulaşabilmek için gece karanlığında yaya olarak dağa tırmandı. Bölgenin sarp, kayalık ve uçurum, havanın da sisli ve yağmurlu olması nedeniyle arama çalışmalarında güçlük yaşandı. AFAD ekipleri bugün saat 09.00 sıralarında, gençlerin mahsur kaldığı yere ulaşmayı başardı. 13 saat sonra bulunan 3 genç, 2 saat süren yürüyüşün ardından güvenli bölgeye getirildi. Burada hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve durumları iyi olan 3 genç ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.GECEYİ KAYA ALTINDA GEÇİRDİKKurtarılan gençlerden Ömer Özkaya, AFAD ekiplerine teşekkür edip, "Yürüyüş yapmak amacıyla dağa çıkmıştık. Gecenin kararmasıyla dönüş yolunu kaybettik. 112'yi arayıp yardım istedik. Bu sırada dereden karşıya geçmek isterken suya düşüp, ıslandık. Yaklaşık 6 metre yuvarlandık. Ekiplerin bizi kurtarmasını beklerken, bir kayanın altına sığındık. Yanımızda yiyecek ve içecek yoktu. Hava soğuktu, donmamak için geceyi birbirimize sarılarak geçirdik. Ekipler bizi bulunca çok sevindik, AFAD ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi.Öte yandan; sokağa çıkma kısıtlamasında dağa çıkarak kaybolan 3 gence ceza işlem uygulanması için haklarında tutanak tutulduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT

2021-01-25 13:15:43



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