Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan Hasan Saçaklı (62), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle, Çağış mevkiinde meydana geldi. Tarlasını süren emekli memur Hasan Saçaklı´nın kullandığı traktör devrildi. Evli, 3 çocuk babası Saçaklı, traktörünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. Saçaklı'nın cansız bedeni, geç saatlere kadar eve dönmeyince aramaya çıkan ailesi tarafından bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Saçaklı'nın cesedi, otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Özcan DURUSOY

2021-05-03 13:32:41



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