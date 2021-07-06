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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu Dereye giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı

İHA

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu Dereye giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolden çıkarak dereye girdi. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezine seyir halinde olan sürücü Ekrem M’nin kullandığı 20 E 2800 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybederek dereye girdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ekrem M. Hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Gülselim B., ve eşi Muhittin B. hafif yaralı olarak ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri aracı kontrol etmesinin ardından, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak sürücünün ifadesine başvuruldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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