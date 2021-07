Yeni sezonda Denizli 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Çalıköyspor’da hedef Süper Amatör Lig olarak belirlendi.



20212022 sezonunda hedeflerinin ses getiren bir takım kurarak şampiyonluk olduğunu belirten Kulüp Başkanı Ali Şahbaz, “Yeni sezonda oyunu, mücadelesi ve centilmenliği ile ön plana çıkan bir Çalıköyspor göreceksiniz. İnşallah uyumlu birçoğu Çalıköy’den oluşan bir kadro ile hedefimize ilerleyeceğiz. Çalıköy’e yakışan bir takım olmak istiyoruz. Bunun için liglerin oynanacağı kararının açıklanmasını bekliyoruz. İnşallah oynanırsa amacımız Denizli Süper Amatör Lige yükselmek olacak ve her yönden ligde ses getiren bir takım olmak istiyoruz” dedi.



Kulübün hem yöneticisi hem de oyuncusu olan İrfan Ozgan ise, takımın kurulması ve hedefe ilerlemesi için el birliği içerisinde hareket edeceklerine dikkat çekerek “Başta gurbetçilerimiz olmak üzere maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Biz 2019’da kurulan bir takımız. Lige başladığımız ilk yılımızda başarılı olarak 1. Amatör Kümeye yükseldik. Bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Çalıköy Futbolu seven, her konuda destek veren bir mahalle.Bu nedenle amacımız yeni sezonda taraftarımıza layık bir takım kurmak ve hedefimiz olan Süper Amatör Lige yükselmek olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.