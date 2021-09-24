Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü

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Denizli’nin Tavas ilçesinde besihanenin yanında bulunan kuyuya düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; besihaneden kaçan büyükbaş etrafta gezdiği sırada kuyuya düştü. Burada bir süre kurtarılmak için bekleyen büyükbaşın sesini duyan sahibi, itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri düşen düve için kurtarma çalışması başlattı. Kepçe yardımıyla aşağıya inen ekipler, halat ile bağladıkları büyükbaşı yukarı çekti. Başarılı operasyon sonucu kurtarılan büyükbaş hayvan, tekrar besihanesine bırakıldı.

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