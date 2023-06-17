Depremde bacaklarını ve annesini kaybetti, üniversite hayalinden vazgeçmedi

Hayallerini gerçekleştireceğine inandığını belirten Aydın, "Annem, kendim, ülkem için başaracağım. Hayatta hiçbir şey engel değil. Tedavi sürecimden dolayı burada okula başlayamadım. Evden üniversite sınavına çalışmaya devam ettim. Test çözdüm, ders çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım, kopmadım. Çünkü her şeyi başaracağımı biliyordum. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okumak istiyorum. Başaracağımdan eminim. Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Kader bizi buralara sürükledi. Annem için başaracağım" dedi.