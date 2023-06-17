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Depremde bacaklarını ve annesini kaybetti, üniversite hayalinden vazgeçmedi

Kahramanmaraş merkezli depremde iki bacağını ve annesi Betül Günyaşar'ı kaybeden Abdurrahman Aydın, üniversite sınavına tekerlekli sandalyeyle girdi. Aydın, "Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Annem için başaracağım” dedi

Depremde bacaklarını ve annesini kaybetti, üniversite hayalinden vazgeçmedi
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DHA

Abdurrahman Aydın (18), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay’da annesi Betül Günyaşar (40) ile enkaz altında kaldı. 15 saat sonra enkazdan annesiyle birlikte yaralı olarak çıkarılan Aydın’ın 3 gün sonra hastanede bacakları ampute edilirken, annesi ise hayatını kaybetti.

Ankara'ya sevk edilen ve Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tedavisinden sonra taburcu edilerek, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Aydın, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmek için bugün YKS'ye girdi. Aydın, YKS'nin ilk oturumuna Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde girerek, ter döktü.

"ANNEM İÇİN BAŞARACAĞIM"

15 yaşından itibaren dalış sporuyla uğraşan ve bacaklarını kaybettikten sonra da dalıştan vazgeçmeyen Aydın, elektrik elektronik mühendisliği okumak istediğini söyledi.

Hayallerini gerçekleştireceğine inandığını belirten Aydın, "Annem, kendim, ülkem için başaracağım. Hayatta hiçbir şey engel değil. Tedavi sürecimden dolayı burada okula başlayamadım. Evden üniversite sınavına çalışmaya devam ettim. Test çözdüm, ders çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım, kopmadım. Çünkü her şeyi başaracağımı biliyordum. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okumak istiyorum. Başaracağımdan eminim. Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Kader bizi buralara sürükledi. Annem için başaracağım" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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