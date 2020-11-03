Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

İzmir’in elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Gediz EDAŞ, özellikle Bayraklı ve Bornova’da depremden etkilenen on binlerce abonenin kasım ayı boyunca faturasını ödeyip ödemediğine bakmaksızın hiçbir koşul altında elektriklerini kesmeyecek. Söz konusu abonelere, “borçlarınızı ödeyin” uyarılı mesaj da gitmeyecek. İzleyen aylarda duruma bakılacak. Uygulama, sahadaki gelişmelere göre uzatılabilecek.

Bölgenin şehiriçi gaz dağıtımını yapan İzmirgaz da bir çalışma yapılıyor. Depremin vurduğu ilçelerde 57 bin gaz abonesi bulunduğu belirtiliyor. İzmirgaz, şu iki alternatif üzerinde çalışıyor: Birincisi, bu abonelerin, belli bir süre borçlarını ödemese de gazları kesilmeyecek. Ya da depremden doğrudan etkilenen aboneler için bu yönde bir adım atılacak. İzmirgaz’ın, kısa süre içinde bu konuda bir duyuru yapabileceği belirtiliyor.