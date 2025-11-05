Habertürk
        Derya Bedavacı: 2.5 ayda 7 kilo verdim

        Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Derya Bedavacı, 2.5 ayda, 7 kilo verdiğini söyledi

        Giriş: 05.11.2025 - 08:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 08:18
        "2.5 ayda 7 kilo verdim"
        Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı, samimi açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi.

        Derya Bedavacı; "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" ifadelerini kullandı.

