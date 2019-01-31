Derya Uluğ, geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla şaşırtmıştı. Sahne öncesi kuliste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ'un anoreksiya olduğu iddia edilmişti. Zayıflığıyla dikkat çeken Uluğ, SHOW TV Ana Haber'e konuştu.

"Şu anda anoreksiya durumum yok. Sadece ınfluenza gribine yakalandım" diyen Uluğ, şu ifadeleri kullandı:

Ailem de çok tedirgin oldu. 'O halin ne?' diye mesaj attılar. Ben 10 sene önce anoreksiyaya yakalanmıştım. O zaman 39 kiloya kadar düşmüştüm. Yemek yemeyi unuttuğum zamanlar oluyordu. Artık serumla besleniyordum. Su bile içemez hale gelmiştim. O süreçte çok kilo verdim. Yemeden, içmeden kesildim. Şu anda anoreksiya durumum yok. Sadece ınfluenza gribine yakalandım ve ağır bir şekilde geçirdim. O süreç içerisinde çok kilo verdim. Şu an 44 kiloyum.

Öte yandan Derya Uluğ, SHOW TV Ana Haber'e konuştuğu anları sosyal medya hesabından, "Değilim" notuyla takipçileriyle paylaştı.