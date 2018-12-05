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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere yönelik ittifak konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme konusunda bir davet olursa biz elbette ki görüşürüz." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişini ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak, kadınların toplumun mimarları olduğunu söyledi.
Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararları sonuna kadar desteklediklerini belirten Destici, "Devletimizin Fırat'ın doğusundaki şer ittifakını dağıtmak adına gösterdiği kararlılık takdire şayandır. Fırat'ın doğusuna harekat tez elden başlamalı, hainlerin, kafirlerin teröristlerin başına balyoz gibi indirilmelidir. Allah devletimize ve ordumuza zeval vermesin, üstün başarılar nasip etsin." diye konuştu.
Destici, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'na bağlı olduklarını yineleyerek, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte şer odaklarına karşı milletiyle birlikte hareket etme kararı alan 3 partinin bir araya gelmesiyle hayata geçirilmiş bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı'nda, AK Parti, MHP ve BBP vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın içindeyiz diyerek, 16 Nisan'da ve 24 Haziran'da nerede durduysak, bugün de orada durma düşüncesindeyiz. Yerel seçim iş birliği hususunda, bizim de görüşmelerimiz olmaktadır ve olacaktır. Bu görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceği kesin, net bir dille söylenebilir ve bu o zaman doğru bir tanımlama haline gelir."
Mustafa Destici, gazetecilerin "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek misiniz?" sorusuna, "Arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Bunu daha önce ifade ettim. Bu görüşmeler sona geldiğinde bir neticeye yaklaşıldığında bunu ortak bir şekilde kamuoyu ile paylaşırız. Bugünden benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme konusunda bir davet olursa biz elbette ki görüşürüz." karşılığını verdi.
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