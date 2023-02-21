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Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir

Araştırmacılar, dev kayalar üzerinde analiz yaparak bölgenin deprem haritasını çıkartabileceklerini öne sürüyor. Bu, hem milyonlarca yıl önce olmuş depremler hakkında bize bilgi verebilir hem de maliyetsiz bir şekilde deprem tahminleri yapmamızı sağlayabilir.

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  • Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir

    Dengesiz ve karışık dizilimli kayalar, yalnızca doğanın sunduğu en dramatik ve göz alıcı manzaralar arasında olmakla kalmaz aynı zamanda bir bölgenin deprem riskini belirlemede de etkili bir rol oynar; büyük kayalar, uzmanları belirli bir bölgenin geçmişte yaşadığı depremler hakkında bilgilendirir.
  • Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir

    Kaliforniya'da bu tarz kayalar üzerinde çalışan araştırmacılar, kayaların yaşını ve kırılganlığını analiz ederek; o bölgede bu zamana kadar yaşanmış en büyük depremleri tespit edebiliyor. 
  • Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir

    İngiltere'deki Imperial College London'dan jeolog Anna Rood, "Yeni yaklaşımımız, hangi bölgelerin büyük bir deprem yaşama olasılığının en yüksek olduğunu bulmamıza yardımcı olabilir" diyor.

    Bu bilgi, paha biçilemez bir katkı sunuyor çünkü modern izleme ekipmanlarının varlığından önceki bilgimizdeki bazı boşlukları dolduruyor. Örneğin, bir milyon yıl öncesinde yaşanan depremleri analiz edebiliriz. 
  • Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir

    Bu şekilde çıkartılabilecek bir deprem modeli; yerleşim alanları, barajlar ve nükleer santraller gibi önemli inşaatların bulunduğu alanlar için gelecek deprem riskinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
  • Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir

    Imperial College London'dan jeolog Dylan Rood, "Bizim 'kaya saati' tekniklerimiz, sismik mühendislikte büyük maliyetlerden tasarruf etme potansiyeline sahip ve depreme eğilimli alanlar için sahaya özgü tehlike tahminlerini test etmek ve güncellemek için kullanılabilir - özellikle açık deniz fayları olduğu kıyı bölgelerinde çünkü buralarda hareketlerin araştırılması doğal olarak daha zordur."

    Kaynak: AGU Advancing Earth And Space Science dergisi orijinal makale, 2020

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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