İngiltere'deki Imperial College London'dan jeolog Anna Rood, "Yeni yaklaşımımız, hangi bölgelerin büyük bir deprem yaşama olasılığının en yüksek olduğunu bulmamıza yardımcı olabilir" diyor.

Bu bilgi, paha biçilemez bir katkı sunuyor çünkü modern izleme ekipmanlarının varlığından önceki bilgimizdeki bazı boşlukları dolduruyor. Örneğin, bir milyon yıl öncesinde yaşanan depremleri analiz edebiliriz.