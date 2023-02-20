Araştırmacılar, bu sınırın ne kadar engebeli olduğuna şaşırdılar çünkü üzerinde yaşadığımız yer kabuğundan bile daha engebeli bir yapıya sahipti.

Wu, "Başka bir deyişle, 660 kilometrelik sınırda Rocky Dağları veya Appalachians'tan daha güçlü bir topografya var" dedi.