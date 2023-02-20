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Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı

Bolivya'da meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin arkasından uzmanlar, yer kabuğunun 660 kilometre aşağısında olan dağları keşfettiler. Dağların boyutları tam olarak bilinemese de Dünya yüzeyindeki herhangi bir şeyden daha büyük olma ihtimali var.

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  • Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı

    1994 yılında Bolivya'da meydana gelen ve en büyük depremler arasında yer alan 8,2 büyüklüğündeki deprem ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
  • Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı

    Princeton Üniversitesi jeofizikçileri Jessica Irving ve Wenbo Wu, Çin'deki Jeodezi ve Jeofizik Enstitüsü'nden Sidao Ni ile iş birliği içinde; üst ve alt mantoyu ayıran 660 kilometre uzunluğundaki dağları keşfetti. Bu katmanın bir ismi yok, yer bilimciler ona "660 kilometrelik sınır" diyor.
  • Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı

    Araştırmacılar, bu sınırın ne kadar engebeli olduğuna şaşırdılar çünkü üzerinde yaşadığımız yer kabuğundan bile daha engebeli bir yapıya sahipti. 

    Wu, "Başka bir deyişle, 660 kilometrelik sınırda Rocky Dağları veya Appalachians'tan daha güçlü bir topografya var" dedi. 
  • Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı

    İstatistiksel modelleme dağların kesin yüksekliğininin belirlenmesine izin vermese de bu dağların Dünya yüzeyindeki herhangi bir şeyden daha büyük olma ihtimali var. 

    Kaynak: Princeton Üniversitesi, 2019

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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