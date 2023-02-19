Üstelik bu betonlar çimento ile değil kömürle çalışan elektrik santrallerinin bir yan ürünü olan uçucu kül gibi endüstriyel atık ürünlerden yapılıyor.

Şu an için doğa dostu inşaat teknolojilerinin kullanılması uzun bir zaman alacak olsa da kaydedilen gelişmeler, inşaat sektörünü; hem doğayı hem de insanları daha fazla koruyacak bir dönüm noktasına taşıyabilir.