Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnek ve çevre dostu yeni nesil betonlar depreme dayanıklı evlerin yeni sırrı olabilir

Bir araştırma ekibi tarafından üretilen yeni nesil betonlar; esnek yapısıyla depreme karşı daha dayanıklı hem de doğa dostu! Geleneksel beton anlayışına meydan okuyan yeni betonlar, gelecekte inşaatların vazgeçilmez malzemesi olabilir.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Esnek ve çevre dostu yeni nesil betonlar depreme dayanıklı evlerin yeni sırrı olabilir

    Melbourne'deki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2017 yılında Construction and Building Materials dergisinde bir çalışma yayınladı. Araştırma ekibi hem çevre dostu hem de depremlere daha dayanıklı yeni bir beton türü geliştirdi.
  • Esnek ve çevre dostu yeni nesil betonlar depreme dayanıklı evlerin yeni sırrı olabilir

    Geleneksel betonların gerildiğinde paramparça olması ve bıraktığı karbon ayak iziyle doğayı kirletmesi gibi olumsuz özellikler yeni nesil betonlarda yok. 
  • Esnek ve çevre dostu yeni nesil betonlar depreme dayanıklı evlerin yeni sırrı olabilir

    Yeni nesil beton, kırılmak veya parçalanmak yerine içine eklenen polimerik lifler sayesinde geleneksel betona göre yüzde 400 daha fazla esniyor ayrıca doğaya yüzde 76'ya kadar daha az karbondioksit salıyor. Üstelik yeni nesil betonlar, geleneksel olana göre depreme daha fazla dayanıklı. 
  • Esnek ve çevre dostu yeni nesil betonlar depreme dayanıklı evlerin yeni sırrı olabilir

    Üstelik bu betonlar çimento ile değil kömürle çalışan elektrik santrallerinin bir yan ürünü olan uçucu kül gibi endüstriyel atık ürünlerden yapılıyor.

    Şu an için doğa dostu inşaat teknolojilerinin kullanılması uzun bir zaman alacak olsa da kaydedilen gelişmeler, inşaat sektörünü; hem doğayı hem de insanları daha fazla koruyacak bir dönüm noktasına taşıyabilir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.