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Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir

Yeni Zelanda'daki Hikurangi bölgesinde yapılan bir araştırma biriken balık fosillerinin, iki büyük fay hattı olan Pasifik ve Avustralya fay hatlarının hareketlerini etkileyerek büyük bir depremi tetikleyebileceğini ortaya koydu.

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  • Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir

    Yeni Zelanda'daki araştırmacılar, Hikurangi bölgesindeki bir sonraki yıkıcı depremin büyüklüğünü etkileyebilecek ilgi çekici bir faktörü ortaya çıkardı: on milyonlarca yıl önce yaşamış küçük deniz organizmalarının fosilleri.
  • Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir

    Bu bölge; iki büyük fay hattı olan Pasifik ve Avustralya plakasının üstünde yer alıyor dolayısıyla 8'den büyük depremlerin meydana gelmesi olası.
  • Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir

    2022 yılında Lithos dergisinde yayınlanan Wellington Victoria Üniversitesi, Dr. Carolyn Boulton liderliğindeki bir araştırmacı ekip bölgede içinde kalsit olan dev kayalar keşfetti.
  • Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir

    Kalsit, balık fosilleri sonucunda oluşan bir bileşen ve iki büyük tektonik plakanın mekanik olarak nasıl etkileşime girdiğini etkileyebilir.

    Bu fosil birikim, yeteri kadar çözünürse fayı zayıflatabilir ve büyük bir depremin önüne geçebilir ancak çözülmezse fay hattı kilitlenebilir ve sonunda daha büyük bir deprem olarak salınabilecek enerjiyi depolayabilir.
  • Kayalarda biriken balık fosilleri büyük bir depremi tetikleyebilir

    Çalışmanın baş yazarı Dr. Carolyn Boulton, kalsitin düşük sıcaklıklarda çözüldüğünü belirtiyor ve ekliyor, "Bu yüzden fay, eski ölü deniz organizmalarının kabukları olan kalsitin ne yaptığına karşı gerçekten hassastır. Bu organizmalardan gelen kalsitin miktarı ve davranışı, bir sonraki depremin ne kadar büyük olabileceği bulmacasının büyük bir parçası."

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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