Kalsit, balık fosilleri sonucunda oluşan bir bileşen ve iki büyük tektonik plakanın mekanik olarak nasıl etkileşime girdiğini etkileyebilir.

Bu fosil birikim, yeteri kadar çözünürse fayı zayıflatabilir ve büyük bir depremin önüne geçebilir ancak çözülmezse fay hattı kilitlenebilir ve sonunda daha büyük bir deprem olarak salınabilecek enerjiyi depolayabilir.