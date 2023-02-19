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Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu? Cevap oldukça şaşırtıcı

Bilim insanları bundan yüzyıllar sonra Dünya'da artık depremin olmayacağını öngörüyor ancak bu kulağa geldiği kadar iyi bir şey değil çünkü depremler, şu anda yaşadığımız Dünya'yı oluşturan temel etkenler ve bir gün durduklarında birçok şey değişecek.

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  • Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu? Cevap oldukça şaşırtıcı

    Tüm dünyada her dakika küçük veya büyük birçok deprem yaşanıyor; bazılarını hissetmiyoruz ama bazıları da çok yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. Peki ya hiç deprem diye bir şey olmasa nasıl olurdu? National Geographic, 2018 yılında yayınladığı bir makalesinde bu soruyu bizim için yanıtlıyor.
  • Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu? Cevap oldukça şaşırtıcı

    Buna göre; bilim insanları bir gün Dünya'da yaşanan depremlerin tamamen sona ereceğini öngörüyor. Depremler olmayı bıraktığında sıradağlar, volkanlar, karalar da oluşmayı bırakacak ve muhtemelen bildiğimiz Dünya artık sona erecek.
  • Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu? Cevap oldukça şaşırtıcı

    Dünya'da hâlâ oksijen ve atmosfer olacak ancak artık depremlerin yarattığı oluşumlar olmayacağı için zamanla rüzgâr, tüm yapıları dümdüz bir hale getirecek. Sonunda, düzleşmiş kıtaların çoğu sular altında kalacak. Birçok volkan var olamayacak; kalanlar ise daha düz ve daha yaygın bir şekil alacak. 
  • Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu? Cevap oldukça şaşırtıcı

    Levhaların oluşmasını sağlayan ve yeryüzünün 2.900 kilometre aşağısında kalan manto da soğuyacağı için Dünya, Merkür gibi soğuk ve ölü bir gezegen haline gelecek. 
  • Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu? Cevap oldukça şaşırtıcı

    Başka bir senaryo olarak; soğuyan manto, Dünya'nın manyetik alanını düzenleyen iç çekirdeğini de soğutacak ve böylece gezegenin koruyucu manyetik alanının bozulmasına neden olacak. Bu durum, Güneşîn atmosferi daha kolay delmesine ve okyanuslardaki suyu kaynatarak buharlaşmasını sebebiyet verecek. 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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