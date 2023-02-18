Türkiye MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından gündeme geldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı deprem 11 ilde büyük hasara yol açarken gözler Türkiye MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası sorgulamaya çevrildi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından açıklanan Türkiye deprem fay hattı haritası verilerine göre 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte, MTA Yenilenmiş Diri Fay Hattı Haritası ile Türkiye'de diri fay geçen iller...