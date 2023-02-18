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Depremde hasar alan binalardan hangileri kentsel dönüşüme girecek ve nasıl belirlenecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra yaşanan büyük yıkımlar birçok insanı mağdur etti. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzunda depremde hasar gören binalar arasında hangilerinin kentsel dönüşüme gireceği hakkında sorular yanıtlandı.

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  • Depremde hasar alan binalardan hangileri kentsel dönüşüme girecek ve nasıl belirlenecek?

    HANGİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK?

    1) Afet nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilmiş bir binaya kentsel dönüşüm uygulanıp uygulanmayacağına nasıl karar verilmektedir?

    Hangi binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınacağı Kentsel Dönüşüm Kanunu 6/A maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen belirlenmektedir.
  • Depremde hasar alan binalardan hangileri kentsel dönüşüme girecek ve nasıl belirlenecek?

    2) Deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilen aynı zamanda kentsel dönüşüme giren bir konuttan dolayı hem Afet Kanun’undan hem de Kentsel Dönüşüm Kanun’undan dolayı hak sahibi olunabilmekte midir?

    Her ikisinden de hak sahibi olunamamaktadır. Bina kentsel dönüşüm alanı içinde kalsa dahi ağır hasarlı olarak tespit edildiği için kanuni koşullarını taşımak kaydıyla Afet Kanunu çerçevesinde hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, konutu kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapılacağından Afet Kanunu kapsamından borçlandırılmakta olup, başka alanda konut verilmemektedir.
  • Depremde hasar alan binalardan hangileri kentsel dönüşüme girecek ve nasıl belirlenecek?

    3) Deprem nedeniyle hasarsız olarak tespit edilen bir bina kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalması halinde yine de Afet Kanunu koşullarında hak sahibi olunabilmekte midir?

    Hasarsız yada az hasarlı olarak tespit edilmiş bir bina Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalmış ise Afet Kanunu kapsamında değil, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında hak sahibi olunabilmektedir.
  • Depremde hasar alan binalardan hangileri kentsel dönüşüme girecek ve nasıl belirlenecek?

    4) Kentsel dönüşüm proje alanı içinde kalmayan ve deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilen bina sahipleri, bunun dışında kentsel dönüşüm kredisi kullanıp konutlarını kendileri yaptırmaları halinde yine de Afet Kanunundan hak sahibi olabilmekte midirler?

    Bu durumda, yeni inşaa edilen konut talep ve taahhütname inceleme tarihinde tapuda kayıtlı hasarsız bir konut olarak görüneceğinden, Afet Kanunu kapsamında hak sahibi olunamamaktadır.
  • Depremde hasar alan binalardan hangileri kentsel dönüşüme girecek ve nasıl belirlenecek?

    5) Deprem nedeniyle orta hasarlı olarak tespit edilen ve kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan bir binaya kentsel dönüşüm uygulanması halinde, Afet Kanunu kapsamında hak sahibi olunabilmekte midir?

    Binaları kentsel dönüşüm alanı içinde kalıp orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tespit edilen bina/konut sahipleri Kentsel Dönüşüm Kanun’undan yararlanabilmektedirler.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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