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AFAD sıkça sorulan sorular: Nakdi yardım nasıl yapılır?

Vatandaşlar tarafından AFAD'a sıkça sorulan sorular arasında nakdi yardım yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan yıkım, vatandaşlara hasarın nasıl karşılanacağı sorusunu gündeme getirdi. AFAD tarafından yayınlanan 'Hasar- Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzunu sizler için derledik.

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  • AFAD sıkça sorulan sorular: Depremzedelere nakdi yardım nasıl yapılır?

    SIKÇA SORULAN SORULAR: NAKDİ YARDIM

    1) Hasar gören konut için nakdi yardım yapılacak mı?

    Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10.000-TL destek ödemesi yapılmaktadır.
  • AFAD sıkça sorulan sorular: Depremzedelere nakdi yardım nasıl yapılır?

    2) Yardım yapılması için nereye başvuruda bulunmam gerekiyor?

    Ziraat Bankasına TC Kimlik numarası ile başvuruda bulunularak yardımlardan faydalanılabilir.
  • AFAD sıkça sorulan sorular: Depremzedelere nakdi yardım nasıl yapılır?

    3) Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

    Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000 TL taşınma yardımı yapılacaktır.
  • AFAD sıkça sorulan sorular: Depremzedelere nakdi yardım nasıl yapılır?

    4) Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

    Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelerden ev sahibi olanlara 5.000 TL, kiracı olanlara 2.000 TL, 12 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.
  • AFAD sıkça sorulan sorular: Depremzedelere nakdi yardım nasıl yapılır?

    5) Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

    Depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 100.000 TL nakdi yardım yapılacaktır.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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