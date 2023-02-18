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Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

AFAD'ın yayınlanan 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' raporuna göre hasar tespiti yapılan binalar belirlendikten sonra 7269 sayılı Afet kanunu kapsamında, kimlere konut, işyeri ve ahır yapılacağını belirmek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılıyor.

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  • Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

    KONUT, ,İŞYERİ AHIR YAPIMI İÇİN BORÇANLADIRMA

    1) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları niçin yapılmaktadır?

    Hasar Tespit çalışmaları neticelerine göre binaları hasar gören vatandaşlarımızdan, kimlere 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır, yapılacağını belirlemek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.
  • Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

    2) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları nasıl yapılmaktadır?

    Kurulan hak sahipliği merkezlerinde afetzedelerden; konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep-taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları ve imzalamaları istenmektedir.
  • Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

    3) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman başvuru yapmak gerekir?

    Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları hasar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince belirlenen 2 aylık kanuni süre içerisinde yapılmakta olup, başvuru tarihleri Valilik, Kaymakamlıklar ve İl AFAD tarafından afetzedelere çeşitli vesilelerle duyurulmaktadır.
  • Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

    4) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarına dair başvurular nerede yapılmaktadır?

    Hak sahipliği başvuruları İl AFAD ve Kaymakamlıklarca ilan edilen başvuru noktalarından ya da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.
  • Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

    5) İkamet edilen yerden farklı bir yerde hak sahipliği başvurusu yapılabilmekte midir?

    E-devlet üzerinden Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabilmektedir.
  • Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!

    6) Hak sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının sonuçları nereden, nasıl öğrenilebilmektedir?

    Hak Sahipliği çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, sonuçlar en kısa sürede mahallinde askıya çıkarılmak, valilik ve il AFAD web sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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