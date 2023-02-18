9 ) Orta hasarlı konutlar ve ahırlar için AFAD tarafından yapılan yardım ne kadardır?

AFAD orta hasarlı olarak tespit edilmiş binadaki her bir konut için kredi vermektedir. Bu kredi ile binanın güçlendirmesi yaptırılmaktadır. Kredi rakamları her yıl yeniden belirlenmektedir.