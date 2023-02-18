Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra yaşanan büyük yıkımlar birçok insanı mağdur etti. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzunda Hak Sahiplerine yönelik konut, arsa ve ahır yapımı geri ödeme şartları duyurusu yayınlandı. Duyuruya göre, geri ödemelerin ve evlerin nasıl yapılacağına dair sorular cevaplanıyor...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    KONUT, ARSA VE AHIR YAPIMI GERİ ÖDEME

    1) Şehir merkezlerinde evler nasıl yapılmaktadır?

    Şehir merkezinde afet konutları AFAD adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yapılmaktadır.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    2) İşyeri ve ahırları hasar görenler için de AFAD tarafından yeni işyeri ve ahır yapılmakta mıdır?

    Afetzedelerin talep etmeleri halinde, AFAD ağır hasarlı işyerleri ve ahırlar için de, hak sahibi olunması koşuluyla yeni işyerleri ve kırsalda ahırlar yapmaktadır.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    3) Afet konutları kaç katlı, kaç metrekare, kaç odalı yapılmaktadır?

    Afet konutlarının, kat sayısı, metrekare, oda sayısı gibi detaylar TOKİ tarafından evlerin projelendirme aşamasında netleştirilmektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    4) AFAD afet konutlarını karşılıksız mı yapmaktadır?

    Hak sahipliği şartlarını taşımak kaydıyla, afetzedelerin ağır hasarlı konutları için maliyeti üzerinden borçlandırma yapılarak yeni afet konutu yapılmakta, orta hasarlı konutları için ise yine borçlandırmak suretiyle güçlendirme kredisi verilmektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    5) Afetzedeler yeni afet konutu için ne kadar borçlandırılmaktadır?

    Konut yapımına göre bir maliyet çıkarılmakta, çıkan maliyet bedeli üzerinden afetzede vatandaşlarımız borçlandırılmaktadır. Bu borçlandırmaya alt yapı bedeli eklenmemektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    6) Afet konutlarının maliyeti hangi şartlarda ödenmektedir?

    Konutlar teslim edildikten sonra; afetzede vatandaşlarımız 2 yıl herhangi bir ödeme yapmamakta, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde borçlarını ödemektedirler.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    7) İşyerleri için geri ödeme şartları nelerdir?

    İşyeri yapımına göre bir maliyet bedeli çıkmaktadır. Çıkan maliyet bedelini vatandaşımız; işyeri tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda, yıllık % 4 faizle, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödemektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    8) Ahır için geri ödeme şartları nelerdir?

    Ahır yapımına göre bir maliyet çıkmaktadır. Çıkan rakamı vatandaşımız; ahır tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 18 yılda faizsiz olarak, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödemektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    9 ) Orta hasarlı konutlar ve ahırlar için AFAD tarafından yapılan yardım ne kadardır?

    AFAD orta hasarlı olarak tespit edilmiş binadaki her bir konut için kredi vermektedir. Bu kredi ile binanın güçlendirmesi yaptırılmaktadır. Kredi rakamları her yıl yeniden belirlenmektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    10) AFAD orta hasarlı işyeri için de kredi vermekte midir?

    AFAD orta hasarlı işyerlerinin güçlendirilebilmesi için de kredi vermektedir. Bu kredi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı ödemesiz, sonraki 3 yılda, % 4 faizle yıllık eşit taksitlerle geri ödenmektedir. Kredi miktarı her yıl AFAD tarafından yeniden güncellenmektedir.
  • Konut, arsa ve ahır yapımı için geri ödeme şartları nelerdir? AFAD duyurdu!

    11) Orta hasarlı konutlar ve ahırlar için verilen kredinin geri ödeme şartları nelerdir?

    Orta hasarlı konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda yıllık eşit taksitlerle, faizsiz geri ödenmektedir.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.