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AFAD açıkladı: Hasarlı binalar tespit edilerek rapor hazırlanacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok bina hasar gördü ve yıkıldı. Bunun üzerine pek çok vatandaş zarar gören evleri için hasar raporu çıkarılmasını talep etti. AFAD, 'Hasar- Tespit- Vatandaşları İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kitapçığına göre hasar gören binalar için yapılacak ve yapılması gerekenler açıklandı. İşte, hasar tespiti yapılan binalar için sıkça sorulan soruların cevabı...

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  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    AFAD HASAR TESPİT SORU VE CEVAPLAR

    1) Hasar gören binanın hasar tespitinin yapılmasını hangi kurumdan talep etmek gerekmektedir?

    Hasar tespit çalışmaları AFAD adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Bir afet nedeniyle binanın hasar gördüğü düşünülüyor ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.
  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    2) Hasar tespit çalışmaları kaç aşamada yapılmaktadır?

    Hasar tespit çalışmaları sırasıyla; Afet Etkisi Belirleme(Ön tespit), Kesin Hasar Tespit ve İtiraz Hasar Tespit olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmektedir.
  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    3) Hasar tespit çalışmaları ne amaçla yapılmaktadır?

    Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı vb. yardımların hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır.
  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    4) Binaların hasar durumları nasıl belirlenmektedir?

    Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerinden oluşan uzman teknik ekipler binaları gözlemsel olarak detaylı bir şekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binaların afetten kaynaklı hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadırlar.
  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    5) Bir afet nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınırsa ne olmaktadır?

    Böyle bir karar alınması halinde afetzede vatandaşlarımıza devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun kredi imkânlarında yeni afet konutu yapılmasının önü açılmış olmaktadır.
  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    6) Binalar hasar derecesine göre nasıl sınıflandırılmaktadır?

    Binalar, hasarın boyutuna göre Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı ve Hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesi ile sınıflandırılmaktadır.
  • AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?

    7) Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmekte midir?

    Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmemektedir. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip, sonuçlar hasartespit.csb.gov.tr, valilik, e-devlet, il AFAD Müdürlüğü internet adreslerinde yayınlanmak ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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