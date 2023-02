ACİL BİNALAR İÇİN HASAR TESPİTİ

1) Acil yıktırılacak bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş ve benzeri boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır.