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Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre acil ve ağır hasarlı binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yaptığına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yapıldı.

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  • Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

    ACİL BİNALAR İÇİN HASAR TESPİTİ

    1) Acil yıktırılacak bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

    Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş ve benzeri boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır.
  • Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

    2) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

    Binası Acil Yıktırılacak olarak tespit edilmiş afetzedelere bu duruma ilişkin raporlar tebliğ edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz için 3 gün süre tanınmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 gün içinde farklı bir teknik ekip tarafından tekrar incelenmekte, itiraz edilmeyen ya da itiraz edildiği halde hasar durumu değişmeyen binalar hemen yıkılmaktadır.
  • Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

    3) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

    Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile yeni konut yapılmaktadır. Ayrıca, nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.
  • Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

    AĞIR HASARLI BİNALAR İÇİN HASAR TESPİTİ

    1) Ağır hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

    Afet nedeniyle onarımı mümkün olmayacak derecede hasar gören ve tekrar kullanımı mümkün olmayan binalar ağır hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır.
  • Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

    2) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

    Ağır hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Ancak bu tür binaların yıkımı için itiraz hasar tespit sürecinin sonlanması beklenmektedir.
  • Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?

    3) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

    Binası Ağır Hasarlı ya da Yıkık olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile AFAD tarafından yeni konut/ahır/işyeri yapılmaktadır. Ayrıca, AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

    Kaynak: AFAD

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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