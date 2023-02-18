2) DASK’ı olan bir afetzedenin konutu ÇŞİDB tarafından ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ise AFAD tarafından afet konutu yapılmakta mıdır?

DASK’ı olan bir afetzede; hem DASK’tan para alabilmekte, hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilmektedir.