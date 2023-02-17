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Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devlet ne gibi yardımlarda bulunur?

AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre orta, az hasarlı ve hasarsız binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yapacağına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yayınladı. İşte, orta, az hasarlı ve hasarsız binalar için uygulanacak yapılandırma.

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  • Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devlet ne gibi yardımlarda bulunur?

    ORTA HASARLI, AZ HASARLI VE HASARSIZ BİNALARIN HASAR TESPİTİ 

    1) Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

    Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.
  • Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devlet ne gibi yardımlarda bulunur?

    2) Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

    Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmaktadır.
  • Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devlet ne gibi yardımlarda bulunur?

    3) Bir bina Orta Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapmaktadır?

    Binası Orta Hasarlı olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahiplerine hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla Afet Kanunu kapsamında AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi verilmektedir. Ayrıca yine aranan hukuki koşulları taşımak kaydıyla AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.
  • Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devlet ne gibi yardımlarda bulunur?

    4) Hasarsız ve Az Hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

    - Afet nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız,

    - Taşıyıcı sistemi kılcal çatlaklar seviyesinde hasar görmüş ancak taşıyıcı

    olmayan, duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak sınıflandırılmaktadır.
  • Orta, az hasarlı veya hasarsız binalar nasıl tespit edilir ve devlet ne gibi yardımlarda bulunur?

    5) Bir bina Hasarsız ya da Az Hasarlı olarak tespit edilirse ne yapılır?

    Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmamaktadır.

    Kaynak: AFAD

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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