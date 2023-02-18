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AFAD duyurdu! Hak Sahipliği ve borçlandırma çalışmalarına itiraz edilir mi ve süreç ne zaman başlar?

AFAD'ın yayınlanan 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' raporuna göre hasar tespiti yapılan binalar belirlendikten sonra 7269 sayılı Afet kanunu kapsamında, kimlere konut, işyeri ve ahır yapılacağını belirmek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlar borçlandırma ve hak sahipliği sürecine nasıl itiraz edilebileceğini araştırıyor. İşte, hak sahipliği çalışmalarında itiraz süreci...

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  • AFAD DUYURDU! Hak Sahipliği ve borçlandırma çalışmalarına itiraz edilir mi ve süreç ne zaman başlar?

    İTİRAZ HAKKI 

    1) Hak sahipliği çalışmalarına itiraz edilebilmekte midir?

    60 günlük süre içinde talep-taahhütname vererek başvuruda bulunmak kaydıyla, herhangi bir kanuni sebeple hak sahibi kabul edilmeyenler için 15 günlük bir itiraz hakkı tanınmaktadır. Hiç başvuru yapmayanların itiraz hakkı bulunmamaktadır.
  • AFAD DUYURDU! Hak Sahipliği ve borçlandırma çalışmalarına itiraz edilir mi ve süreç ne zaman başlar?

    2) Hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları ile ilgili itiraz süreci ne zaman başlamaktadır?

    Hak sahipliği kararlarının ilan edilmesinden sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince belirlenen zamanda itiraz süreci başlatılmaktadır.
  • AFAD DUYURDU! Hak Sahipliği ve borçlandırma çalışmalarına itiraz edilir mi ve süreç ne zaman başlar?

    3) Hak sahipliği talebi reddedilenler sonuçları nasıl öğrenmektedirler?

    Talep-Taahhütname vererek hak sahibi olmak istediklerini beyan edenlerden, kanuni koşulları sağlamadığından bu talebi reddedilenlerin durumu Valilik, İl AFAD web sitelerinde ve mahallinde ilan edilmekte, ayrıca afetzedelerin adreslerine resmi tebligat yapılmaktadır.
  • AFAD DUYURDU! Hak Sahipliği ve borçlandırma çalışmalarına itiraz edilir mi ve süreç ne zaman başlar?

    4) 60 günlük Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları sırasında herhangi bir başvuruda bulunmayanlar, itiraz sürecinde başvuru yapabilmekte midir?

    Hak sahipliği sonuçlarına itiraz edilebilmesi için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının yapıldığı 60 günlük süre içinde başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Aksi halde afetzedenin hakkından vazgeçtiği sayılır.
  • AFAD DUYURDU! Hak Sahipliği ve borçlandırma çalışmalarına itiraz edilir mi ve süreç ne zaman başlar?

    5) 60 günlük Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları sırasında geçerli bir mazeretinden (mücbir sebep) dolayı başvuru yapamayanların durumu ne olmaktadır?

    60 günlük sürenin tamamında; hastanede yatmış olan, askerde olan, hükümlü olan, yurtdışında olan afetzede vatandaşlarımız, resmi belgelerini ibraz etmek kaydıyla 60 günlük süre dışında mücbir sebebin ortadan kalkmasının hemen ardından hak sahipliği başvurusunda bulunabilmektedir.

    Kaynak: AFAD

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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