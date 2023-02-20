Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Türkiye, bu zamana kadar birçok yıkıcı deprem atlattı. Her bir depremde birçok kişi vefat ederken, binlerce bina hasar gördü. İşte, Türkiye'nin son 100 yılında yaşanan büyük depremler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    7 Mart 1930'da Türkiye-İran sınırında yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 3 bin bina hasar gördü.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    27 Aralık 1939'da Erzincan'da 7,9 büyüklüğündeki depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 116 bin 720 binada hasar oluştu.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    20 Aralık 1942'de Tokat Erbaa'da kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 32 bin binada hasar oluştu.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    27 Kasım 1943'te Samsun Ladik'te kaydedilen 7,2 büyüklüğündeki depremde 4 bin kişi hayatını kaybetti, 40 bin binada hasar meydana geldi.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    1 Şubat 1944'te Bolu Gerede-Çerkeş'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremde 3 bin 959 kişi vefat etti, 20 bin 865 binada hasar tespit edildi.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    18 Mart 1953'te Çanakkale Yenice'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Burada 265 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 750 binada hasar oluştu.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    25 Nisan 1957'de Muğla Fethiye-Rodos'ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi vefat etti, 3 bin 200 bina hasar gördü.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    26 Mayıs 1957 'de Bolu Abant'ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 200 binada hasar oluştu.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    1964 yılının 14 Haziran gününde Malatya'da 6, 6 Ekim gününde ise Balıkesir Manyas'ta 7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Malatya'da 8, Manyas'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

     
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    28 Mart 1970'de Kütahya'da yaşanan 7,2 büyüklüğündeki Gediz merkezli depremde bin 86 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 291 binada hasar meydana geldi.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    24 Kasım 1976'da Van Muradiye'de 7,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 232 binada hasar oluştu.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    17 Ağustos 1999'da, Kocaeli Gölcük'te meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 17 bin 480 kişi vefat etti, 73 bin 342 evde hasar meydana geldi.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    12 Kasım 1999'da Düzce'de 7,5 büyüklüğünde yaşanan depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 35 bin 519 bina hasarı aldı.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    23 Ekim 2011'de Van'da büyüklüğü 7.2 olarak ölçülen depremde 644 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 5 binada hasar meydana geldi.
  • Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen 7 ve üzeri depremler

    Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 41 bin 156 kişi yaşamını yitirdi.

    Kaynak: AA

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.