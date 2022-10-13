EMAR (MR) ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Emar ücretleri yaşadığınız bölgelere ve emar işlemini gerçekleştirecek klinik ya da hastaneye göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu ücret 250 TL ve 2 bin 500 TL arasında değişmektedir.