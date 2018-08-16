Ankara Çevre Yolu’nun Bağlıca kesimindeki yüksek gerilim hattının direklerinden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olay sırasında havaalanı istikametinde seyreden kamyon, bir anda yola doğru sarkan direğe çarptı. Aynı istikamette seyreden TIR, karşı istikamette Gölbaşı yönünde ilerleyen otobüs ve bir otomobil de yola sarkan elektrik kablolarına takıldı.

Gecenin karanlığında neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ani fren yaparak dururken, 4 aracın karıştığı kazada direğe çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü Sezai Özçoban, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İHA'nın haberine göre vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yaralı kamyon sürücüsüne ilk müdahalede bulunuldu. Polis ekipleri, kopan kablolarda elektrik akımı bulunması nedeniyle trafiği durdurup kaza yerini şerit çekerek kapattı.

ELEKTRİK AKIMI TEDBİR AMAÇLI KESİLDİ

Daha sonra kaza yerine gelen elektrik idaresi ekipleri, hattaki elektrik akımını kesti. Elektrik çarpması riskinin ortadan kalkmasının ardından itfaiye ekipleri, yola saçılan kabloları ve elektrik direğini kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları sırasında yaklaşık 1 saatliğine trafik akışı sağlanamadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

“KABLO ARACIN ALTINA GİRSEYDİ, BİZİ ARKAYA DOĞRU FIRLATACAKTI”

Ereğli’den İstanbul’a domates taşıdığını belirten kamyon sürücüsü Sezai Özçoban, bir anda yola sarkan kablo nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi. Kabloya takılan otomobilin sürücüsü Muhammet Önder büyük tehlike atlattıklarını belirterek, “Kablonun yansımasını ışıktan dolayı son anda gördüm. Arkadan gelen otobüs vurur diye de ani firen yapamadım. Kablo eğer benim aracın altına girseydi, bizi arkaya doğru fırlatacaktı. Allah’a çok şükür bunu atlattık. Otobüs halatı gerdi, o anda benim araca gelseydi, o zaman daha büyük sıkıntı olabilirdi” diye konuştu.

Polis, ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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