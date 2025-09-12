DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da edinilen bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C'nin kırsaldan metropoldeki üyelerine aktarılan mesajların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi İstanbul'da takibe aldı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

İHA'daki habere göre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz pazar günü belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G. adlı örgüt üyesi yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

DHKP/C'nin açık alan yapılanması olarak bilinen DEV-GENÇ içerisinde etkin faaliyet yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan U.G.'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

REKLAM

SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

DEV-GENÇ'in alan yapılanmasında faaliyet göstermekle suçlanan ve eylem talimatı aldığı öğrenilen U.G., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan terör örgütü üyesi, 10 Ağustos'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 AĞABEYİ TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tutuklanan U.G.'nin aile boyu örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. "Haydar" kod adlı C.G. ile M.G. adlı 2 ağabeyinin, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli kırsalındaki bir hava harekatında Çet Deresi mevkiindeki sığınakta öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı anlaşıldı.