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DHMİ'den havacılık sektörüne salgın dönemi desteği

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ),koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektörüne yönelik desteğinin ayrıntıları ortaya çıktı. DHMİ, sektörün bazı ödemelerini ve faturalarını, gecikme faizi alınmaksızın 31 Ocak 2021 tarihine kadar erteledi.

DHMİ'den havacılığa destek paketi - Haberler
DHMİ'den havacılığa destek paketi
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Havacılık, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bu dönemde hava trafiği azaldı, yolcu sayısı belirgin biçimde düştü. Sadece Avrupa bölgesinde bile milyarlarca yolculuk kayıplar yaşandı.

Havacılık sektörünün değişik alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda şirket zora girdi. Ülkeler, başta havayolu olmak üzere bu alanda varlık gösteren şirketleri korumak ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak için destek paketleri açıkladı.

DHMİ’NİN DESTEK UYGULAMASI

DHMİ’nin de sektöre yönelik destek çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte, yeni destekler ve kapsamı:

-Havalimanlarında hizmet veren havayolu, yer hizmet kuruluşları ile ticari hacim işleten kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait 2020 yılına yönelik aylık düzenlenen Mart dönemi faturası ile Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için düzenlenen faturaları,

-Yer hizmetleri çalışma ruhsatları temdit ücretlerine ait son ödeme tarihi Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelen ve ötelenen faturalar ile Haziran ayına ait temdit ücreti faturaları,

-Tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu taşımacılığı yapan yerli havayolu kuruluşlarının 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve düzenlenecek olan faturaları, gecikme faizi alınmaksızın 31 Ocak 2021 tarihine kadar ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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