Didem Soydan: Oyunculuk bana göre değil Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Didem Soydan, kendisini görüntüleyen muhabirlerin, "Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Soydan, "Daha önce denemiştim. Pek bana göre değil. Bir daha denemem" şeklinde konuştu

Habertürk Giriş: 06.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:45 facebook

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