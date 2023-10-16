Diego Simeone ve ailesinin İstanbul turu

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Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Yerebatan Sarnıcı'nı da ziyaret eden aileden Carla Pereyra, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi ve iki çocuğuyla poz veren Pereyra, "Hep birlikte olduğumuzda zaman daha kıymetli geçiyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Seyahat etmek bizi ve ruhumuzu besliyor, onlara bırakabileceğim daha güzel bir hediye yok" ifadelerini kullandı.