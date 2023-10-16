Diego Simeone ve ailesinin İstanbul turu
Atletico Madrid'in Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etmişti. Simeone, sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul turu yaptı
İspanyol futbol takımı Atletico Madrid’in Teknik Direktörü Diego Simeone, Eyüpspor’un antrenmanını ziyaret etmişti.
Aynı zamanda Arda Turan’ın da eski teknik direktörü olan olan Diego Simeone, İstanbul ekibinin idmanını takip etmişti.
Diego Simeone ardından ailesiyle İstanbul turu gerçekleştirdi.
Diego Simeone, eşi Carla Pereyra ve çocuklarıyla birlikte Tarihi Yarımada'yı gezdi.
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Yerebatan Sarnıcı'nı da ziyaret eden aileden Carla Pereyra, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Eşi ve iki çocuğuyla poz veren Pereyra, "Hep birlikte olduğumuzda zaman daha kıymetli geçiyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Seyahat etmek bizi ve ruhumuzu besliyor, onlara bırakabileceğim daha güzel bir hediye yok" ifadelerini kullandı.
Carla Pereyra'nın İstanbul turundan paylaştığı diğer fotoğraflar...