Ahmet Küçük akucuk@haberturk.com

Çin'de başlayan, ardından Uzakdoğu'yu saran ve son olarak da ABD'de görülen Coronavirüs, tüm dünyayı tehdit ediyor. Başta üst solunum yolu enfeksiyonu veya zatürre gibi belirtiler gösteren hastalık için uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle hayvandan insana geçen bu hastalık için hayvanlarla temasta dikkatli olunması, maske kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs hakkında, Habertürk Sağlık Editörü Demet Demirkır ile konuştuk. Coronovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşıyor, hangi önlemleri almak gerekiyor, Türkiye tehdit altında mı... İşte Coronavirüs tehlikesi...

1. Coronavirüs nereden, nasıl çıktı?

2019 yılının aralık ayında ilk kez Çin’in Wuhan kentinde görüldü. Şiddetli akut solunum yolu sendromu, yani SARS virüsünün kuzeni olarak tanımlanıyor. SARS ile yüzde 80 benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

2. Ne kadar insan etkilendi?

Virüsün bulaştığı insan sayısı 571 olarak açıklandı. Ancak bunların 95’inin durumu ağır, 17 kişi ise hayatını kaybetti.

3. Coronavirüs nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?

Virüsün ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde deniz ürünleri pazarında hayvandan insana bulaştığı iddia edildi. Hayvandan insana bulaşan bu virüsün daha sonra insandan insana da solunum yoluyla bulaştığı açıklandı. Coronavirüs’ün belirtileri şöyle: Burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı ve solunumda zorluk.

4. Coronavirüs hangi ülkelere yayıldı?

Wuhan kentinde başlayan salgın Japonya, Tayland, Kuzey Kore ve son olarak ABD’ye ulaştı. Çevre ülkeler de salgına karşı tedbirlerini almaya başladı.

5. Ülkelerin virüse karşı tutumu ne?

Tayvan Çin’e yeni coronavirüs salgınıyla ilgili tüm bilgilerin verilmesi ve Tayvan’la çalışması çağrısında bulundu. Kuzey Kore de yabancı turistlerin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Wuhan şehri karantinaya alınırken havayolları ve demiryolları seferleri durduruldu. Çin Ulaştırma Bakanlığı Wuhan kentine tüm toplu ulaşımın durdurulduğunu açıkladı. ABD’nin başkenti Washington’da bir kişide teşhis edilmesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayılmayı durdurmak amacıyla önlemler alındı. CDC, havaalanlarına gelen tüm yolcular, tarama yapmak için tam donanımlı Los Angeles Uluslararası Havalimanı, New York JFK Uluslararası Havalimanı, San Francisco Uluslararası Havalimanı, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı, Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, Washington DC Uluslararası Havalimanı’nda kontrol noktaları oluşturuldu.

6. Dünya Sağlık örgütü harekete geçti mi?

Dünya Sağlık Örgütü konuyu yakından takip ediyor. Web sitesinde güncel veriler ve korunma yolları var. Dün acil durum toplantısı yapıldı ve bugün de yeniden bir toplantı düzenleyecek.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hekimlerin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ghebreyesus, "Uluslararası endişe duyulan bir halk sağlığı acil durumunun ilan edilip edilmeyeceğine dair karar, son derece ciddiye aldığım ve yalnızca tüm kanıtları uygun şekilde göz önünde bulundurarak yapmaya hazır olduğum bir karardır" açıklamasında bulundu.

7. Tedavisi var mı?

Şu an hastalığı tedavi eden bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. Semptomları gidermeye yönelik tedaviler yapılıyor.

8. Türkiye’de durum ne, risk var mı?

Dün (22 Ocak 2020) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye için bir risk teşkil etmediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ile iletişim halinde olduklarını açıklayan Koca, olası bir durum için tüm hazırlıkların yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, bu konuda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün birtakım tedbirlerin alınması için çabasının bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu konuda özellikle bizde şu anda herhangi bir hastanın, hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Çin hava yollarının haftada 3 defa olan seferini biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin ilk günden itibaren özel bir gayreti var. Özellikle havaalanında denetleme merkezimiz var, karantina odalarımız var. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı şu anda Türkiye için önermiyor. Ama bu anlamda termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum.”

9. Uzmanlar hangi uyarılarda bulunuyor?

Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar, akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınma uyarısında bulunuyor. Ayrıca ellerin sık sık yıkanması gerektiğini, çiftlik hayvanlarıyla ve vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Öksürürken, hapşırırken kağıt mendil kullanımına ve ağız/burun kapatılmasına özen gösterilmesini de söyleyen uzmanlar, “Risk grubundaysanız seyahatlerinizi erteleyin” uyarısını da yapıyor. Virüsün ev hayvanlarına da bulaşabileceği öngörülüyor ve ev hayvanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.