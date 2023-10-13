Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında flaş gelişme Son günlerde para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ortaya çıkan MASAK raporunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr Giriş: 13.10.2023 - 19:54 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:03 facebook

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