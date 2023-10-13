Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında flaş gelişme
Son günlerde para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ortaya çıkan MASAK raporunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.
Mustafa Şekeroğlu
msekeroglu@cyh.com.tr
Giriş: 13.10.2023 - 19:54 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:03
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.
Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca 16 şirket ile 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.