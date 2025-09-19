Dino Topmöller: 5-1 şaşırtıcı ama 2 gol bekliyordum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Topmöller, galibiyeti değerlendirdi.

"GURUR DUYUYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'nde 1. sıradasın! 100. maçını oynadın. Ne hissediyorsun?" sorusuna cevap veren 44 yaşındaki Alman teknik adam "Gurur duyuyorum. 'Takıma maçtan keyif alın ve hafta sonunu da düşünün' dedim. Bu tip anları daha fazla yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"5-1 ŞAŞIRTICI AMA 2 GOL BİLİYORDUM" "Galatasaray gibi bir takıma 5 gol attınız, bu sizi şaşırttı mı?" sorusuna cevap veren Dino Topmöller "Takıma ve kendimize güvendim. 5-1 şaşırtıcı ama en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." şeklinde konuştu.

"CAN UZUN HARİKA!" Milli futbolcu Can Uzun ile maçtan bir gün önce yaptığı görüşme sorulması üzerine Topmöller "Can Uzun inanılmaz bir gol attı ve o gol bize özgüven kazandırdı. Maçtan önce konuştuk ama konuştuklarımızı söyleyemem. Çok kaliteli bir futbolcu. Leverkusen maçında sakatlık yaşadı, '%100 hazır mısın, sana ihtiyacım var' dedim. Bu anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede, ne yapacağını çok iyi biliyor." dedi.