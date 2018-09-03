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Diriliş Ertuğrul'da sürpriz! Osman Gazi dizisinin Osman'ı Burak Özçivit oldu

Yeni sezona Osman Gazi adıyla devam edecek olan Diriliş Ertuğrul dizisinde, Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Gazi'yi oynayacak isim belli oldu. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yeni sezonda Osman Gazi ismiyle devam edecek olan dizide, Osman Bey'i canlandıracağı öğrenildi

03.09.2018 - 09:41 | Güncelleme:

Hürriyet'te yer alan habere göre; Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz sezon finalinde Ertuğrul Bey, içerisinde oğlu Osman'ın da bulunduğu obasıyla birlikte Bilecik Söğüt'e doğru yola çıkmıştı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un finalinin Bilecik'te gerçekleşeceğinin sinyalini vermiş ve dizinin Osman Gazi'ye doğru ilerleyeceğini ifade etmişti.

Yeni dönemde Osman Gazi adıyla başlayacak olan dizinin başrol oyuncu ise belli oldu. Osman Bey'i canlandıracak olan ismin Burak Özçivit olduğu öğrenildi. Burak Özçivit daha önce de Muhteşem Yüzyıl isimli tarihi dizide Malkaçoğlu karakterini canlandırmıştı.

 

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski mankendir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

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