Diş ağırısı için okunacak dua ve ayetler hemen her zaman en çok araştırılanların başında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için diş ağrısıyla ilgili sevgili peygamberimiz tarafından okunması tavsiye edilen duaları ve alimler tarafından önerilen ayetleri haberimizde derledik. İşte diş ağrısı için dua ve ayetler...

DİŞ AĞRISINA KARŞI DUALARIN YER ALDIĞI HADİSLER

1. Hadis:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Hadisin Türkçe anlamı:

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

2. Hadis:

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur."

(Suyûtî, el-Câmi'us-Sağîr, no: 5218)

3. Hadis:

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Hadisin Türkçe Anlamı:

Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum.»" derdi.(Müslim, Selâm 40)



Öte yandan Yasin Suresi'nin 82 ve 83. ayetlerinin şahadet parmağı yanak üzerinden ağrıyan dişin üzerine konarak 7 defa okunması da alimler tarafından tavsiye edilmiştir.

Yine Hz. Muhammed'in torumlarından Hz. Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin2in oğlu İmam Muhammed Bakır'dan diş ağrısıyla ilgili şöyle bir hadis nakledilmektedir.

Ebu Beşir şöyle diyor:

İmam Bakır’a (as) geceleri beni yatağımdan kaldıran diş ağrımdan şikayette bulundum ve bana İmam Bakır şöyle dedi:

Ey Ebu Beşir! Ağrı dişine geldiği zaman elini dişinin üstüne koy ve Fatiha ve İhlas surelerini oku ve daha sonra şu ayeti oku:

“Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sehâbi. Sun’allahillezî etgane kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn.(Neml - 88)"

Anlamı: “Ve görürsen dağları da yerinde duruyor sanırsın, halbuki onlar bulut gibi geçip gider, dağılır. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde halk eden Allah’ın işidir bu. Şüphesiz O, ne yapıyorsanız hepsinden haberdardır. (Neml - 88”

Hadis / Mefatih ‘ul Hacat , 161)