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        Haberler Gündem 3. Sayfa Omzundaki tüfek sonu oldu: Aydın'da motosikleti devrilen avcı omzundaki tüfekle başından vuruldu! - Gündem haberleri

        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki av tüfeği ateş alan avcı 32 yaşındaki Nuri Arkan kazaen vurularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 08:22 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:48
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        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
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        Aydın'da olay, Germencik ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, domuz avına gitmek için Turanlar Mahallesi'nden yola çıkan Nuri Arkan'ın (32) kullandığı motosiklet, Sarıova mevkiinde devrildi.

        OMZUNDAKİ TÜFEKLE BAŞINDAN VURULDU

        AA'da yer alan habere göre bu sırada omzunda taşıdığı av tüfeği kazara ateş alan Arkan, başından vurularak yaralandı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Arkan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki ön incelemenin ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #Aydın
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