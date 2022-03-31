Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. Belki de aynı anda gündeme gelecekler. Dışişleri Bakanlarının olası anlaşmayı paraflaması, daha sonra liderlerin tam imzayı atmak için bir araya gelmesi. Bahsettiğiniz konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelir.

Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bazı hassas konularda liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün konuları ele aldık, neler yapılabilir diye. Bir ateşkes, kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun diplomasi sürdürüyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ LİDERLE DE GÖRÜŞECEK

Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Özellikle Avrupa'da yaptırımların tekrar değerlendirilmesi, ateşkes olursa askerlerin çekilmesiyle ilgili herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün Lavrov'u en kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin hem de Zelenskiy'le görüşecek.

Ukrayna'nın güvenliğinin garanti alması gerekliğini istiyor. Bunu söylerken bir ülkeye karşı bunu söylemiyor.

BM Güvenlik Konseyi mi devreye girecek, Barış Gücü mü olacak, hava sahası mı kapatılacak. Türkiye'de yorumlara bakıyoruz, Türkiye savaşın içine gelecek, asker konuşlandıracak, Rusya'yla karşı karşıya gelecek, böyle bir şey söz konusu değil.

Türkiye'yi hemen ilk etapta teklif etmeleri, Rusya Federasyonu'nun evet demesinin sebebi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir."