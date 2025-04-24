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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 açıklaması: Reddediyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 açıklaması: Reddediyoruz

        Dışişleri Bakanlığı 1915 Olaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "1915 Olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:26
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        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
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        Dışişleri Bakanlığı 1915 Olaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "1915 Olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Bazı Ülkelerin Yetkililerince 1915 Olaylarına İlişkin Yapılan Beyanlar Hk." başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.

        Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.

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        Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz."

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 Olaylarına ilişkin mesajı yer aldı.

        Trump, mesajında 1915 Olaylarından "Büyük Felaket" (Meds Yeghern) olarak söz etti.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden, geçen sene 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada yine "soykırım" ifadesine yer vermişti. Biden açıklamasında "soykırım" ve büyük felaket anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadelerini bir arada kullanmıştı.

        Açıklamada Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da kullandığı “Büyük Felaket (Medz Yeghern)” ifadesi de yer almıştı.

        Kasım 2020 seçimlerinde göreve gelen Biden 2021'den bu yana her 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, bir önceki başkanlık döneminde, 24 Nisan 2020'de 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Meds Yeghern" yani "Büyük felaket" olarak adlandırmıştı.

        ABD'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına Türkiye'den sert tepki gelmişti.

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