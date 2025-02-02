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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Pakistan açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Pakistan açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı kınanırken, saldırı sırasında şehit olan askerlerden ötürü Pakistan halkına başsağlığı dilendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 00:13 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:13
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        Dışişleri'nden Pakistan açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan terör saldırısından ötürü taziye ve kınama mesajı yayımladı.

        Yayımlanan açıklamada "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün (1 Şubat) gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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