Oruç tutan kişiler iftar ve sahurdan sonra kişisel bakımlarını genellikle sabah saatlerine bırakmayı tercih ederler. Ancak bu kişiler oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? diye de merak içindedirler. Oruç tutacak olan vatandaşların Alo Fetva hattına sıkça sordukları soruların başında yer alan bu soruya Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi açıklama geldi. Peki, oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet açıklaması...

Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili yaptığı açıklamaya göre orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan uzak tutarak mahrum bırakmaktır. Kişi oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek olan her davranış orucu bozar. Yemek ve içmek ayrıca yenilip içilmesi alışkanlık olan her şeyi kapsamı içine alır. Diş fırçalamak yeme içme kapsamına girmediği için diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak diş macununun ya da suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve bu sebeple orucun bozulduğu her gün için orucun kazası gerekir. Eğer orucunuzun bozulması konusunda hassas davranıyorsanız bu durumda orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsak vaktinden önce ve iftardan sonra fırçalanması çok daha uygun olur. Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozmaz.