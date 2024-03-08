Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR’da jandarma ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü mensupları ile bağlantıda oldukları, yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ayrı noktada yapılan operasyonda S.B., Ö.Ö. ve N.G. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda da 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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