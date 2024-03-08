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        Dicle Elektrik planlı elektrik kesintilerini ramazanda sadece zorunlu hallerde uygulayacak

        Dicle Elektrik, planlı elektrik kesintilerini ramazan ayı boyunca sadece zorunlu hallerde ve gündüz saatlerinde uygulama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:20
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        Dicle Elektrik planlı elektrik kesintilerini ramazanda sadece zorunlu hallerde uygulayacak
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        Dicle Elektrik, planlı elektrik kesintilerini ramazan ayı boyunca sadece zorunlu hallerde ve gündüz saatlerinde uygulama kararı aldı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik yeni tesis kurulumu, bakım ve onarım faaliyetleri ile şebeke iyileştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen planlı elektrik kesintilerine ilişkin ramazan ayında abonelerine 2 gün önce bilgi verecek.

        Sadece zorunlu hallerde ve gündüz saatlerinde uygulanacak kesintiler iftar ve sahur vakitlerini etkilemeyecek şekilde düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'i kapsayan dağıtım hizmeti bölgesinde 2024 yılı için planlanan 10,2 milyar liralık yatırım kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

        Ramazan dolayısıyla abonelerin mağdur olmaması için iftar ve sahur vakitlerini etkileyecek gece saatlerinde planlı kesinti yapılmayacağını ifade eden Tüzün, şunları kaydetti:

        "Yeni şebeke kurulumları, mevcut şebekelerin güçlendirilmesi ve bakım, onarım çalışmaları nedeniyle planlı kesintilere ihtiyaç duyabiliyoruz. Ancak bu kesintileri ramazan ayında sadece zorunlu hallerde yapmayı planladık. Ramazan ayında, abonelerimizin elektrik kesintisi yaşamaksızın ibadetlerini ifa etmeleri için tüm önlemlerimizi aldık. Zorunlu haller kapsamında yapacağımız planlı kesintilerini ise iftar ve sahur saatini etkilemeyecek şekilde gündüz saatlerinde gerçekleştireceğiz. Hava koşulları ve aşırı yüklenmeler gibi nedenlerle meydana gelebilecek arıza kaynaklı kesintilere karşı ekiplerimiz her zaman hazır. Bu tür durumlar için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında olacak. Ramazan ayında herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz hızla müdahale edecek."

        Tüzün, arıza durumlarında abonelerin "Alo 186" numaralı çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

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