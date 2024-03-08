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        Diyarbakır Valisi Su'dan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:57
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        Diyarbakır Valisi Su'dan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Su, mesajında, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde sahip olduğunu belirtti.

        Cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu simgeleyen 8 Mart'ın, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm bulmak için önemli bir zemin sağladığını ifade eden Su, şunları kaydetti:

        "Millet olarak, insanların rengine, ırkına, diline, inancına ve cinsiyetine bakmaksızın ayrımcılık yapmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu doğrultuda, kadınlarımızın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatta etkin bir rol alması son derece önemlidir. Sosyo ekonomik gelişmemiz ve ülke olarak belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamız, kadınlarımızın eğitim, sağlık, iş dünyası ve siyaset gibi her alanda daha fazla yer almasıyla daha çok ivme kazanacaktır. Bu duygularla, varlıklarıyla yaşamımızın her anını onurlandıran, sevgi, emek, fedakarlık ve özverinin timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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