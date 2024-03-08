Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kadın polis timinden uygulama

        DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla, tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kadın polis timinden uygulama
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek amacıyla, tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 12 kadın polis, 2 grup halinde kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan sürücülerden Funda Kaya, “Dünyaya kadın olarak gelmek ve gerçekten kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu göstermek çok güzel. Biz var olduğumuz için herkes var. İyi ki varız ve hep var olacağız” dedi.

        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kentte tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Çevik Kuvvet Şube müdürlükleri ve ilçelerin devriye ekiplerinden seçilen 12 kadın polis, 2 grup halinde kentin çeşitli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulama gerçekleştiren ekibin tamamının kadınlardan oluşması, sürücülerde merak uyandırdı.

        Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki trafik denetiminde kadın çevik kuvvet polisleri, çevre güvenliği alırken, diğer kadın polisler de denetim yaptı. Durdurulan araçlar arandı, sürücülerin trafik belgeleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analizi yapıldı.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Kaya tarafından başlatılan ‘Suçla sinerjik mücadele’ projesi kapsamında uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarına karşı oluşturulan uygulama noktalarında kadın polisler, gece gündüz dönüşümlü olarak görev alıyor.

        ‘ÇOK GÜZEL BİR DUYGU’

        Uygulamada durdurulan sürücülerden Funda Kaya, tüm kadınların gününü kutladı. Kaya, “Bütün kadınların günü kutlu olsun. Çok güzel bir duygu. Dünyaya kadın olarak gelmek ve gerçekten kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu göstermek çok güzel. İyi ki varız ve hep var olacağız. Biz var olduğumuz için herkes var” dedi.

        Sürücü Nevin Yıldız da uygulama ekibinin tamamen kadınlardan oluşmasının kendisinde huzur ve mutluluk hissettirdiğini, kadınların çiçek olduğunu, dünyayı da çiçeklerin kurtardığını söyledi.

        Sürücü Hasan Çelik ise kadınların kutsal olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        YSK Başkanı Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız, seçime hazır
        YSK Başkanı Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız, seçime hazır
        YSK Başkanı Yener: "Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır halde...
        YSK Başkanı Yener: "Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır halde...
        Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranı arttı
        Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranı arttı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 7 bin 500 kişiye ifta...
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 7 bin 500 kişiye ifta...
        Diyarbakır OSB'de 5. etapta arsa tahsisleri yapılacak
        Diyarbakır OSB'de 5. etapta arsa tahsisleri yapılacak
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı...