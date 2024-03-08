Diyarbakır'da kadın polis timinden uygulama

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek amacıyla, tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 12 kadın polis, 2 grup halinde kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan sürücülerden Funda Kaya, “Dünyaya kadın olarak gelmek ve gerçekten kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu göstermek çok güzel. Biz var olduğumuz için herkes var. İyi ki varız ve hep var olacağız” dedi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kentte tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Çevik Kuvvet Şube müdürlükleri ve ilçelerin devriye ekiplerinden seçilen 12 kadın polis, 2 grup halinde kentin çeşitli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulama gerçekleştiren ekibin tamamının kadınlardan oluşması, sürücülerde merak uyandırdı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki trafik denetiminde kadın çevik kuvvet polisleri, çevre güvenliği alırken, diğer kadın polisler de denetim yaptı. Durdurulan araçlar arandı, sürücülerin trafik belgeleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analizi yapıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Kaya tarafından başlatılan ‘Suçla sinerjik mücadele’ projesi kapsamında uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarına karşı oluşturulan uygulama noktalarında kadın polisler, gece gündüz dönüşümlü olarak görev alıyor.

‘ÇOK GÜZEL BİR DUYGU’

Uygulamada durdurulan sürücülerden Funda Kaya, tüm kadınların gününü kutladı. Kaya, “Bütün kadınların günü kutlu olsun. Çok güzel bir duygu. Dünyaya kadın olarak gelmek ve gerçekten kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu göstermek çok güzel. İyi ki varız ve hep var olacağız. Biz var olduğumuz için herkes var” dedi.

Sürücü Nevin Yıldız da uygulama ekibinin tamamen kadınlardan oluşmasının kendisinde huzur ve mutluluk hissettirdiğini, kadınların çiçek olduğunu, dünyayı da çiçeklerin kurtardığını söyledi.

Sürücü Hasan Çelik ise kadınların kutsal olduğunu ifade etti.