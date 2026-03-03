Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği gerçekleştirildi.

        Şehit Halit Gürsel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Nasrettin Hoca gösterisi, boyama çalışmaları, fener yapımı ve dilek kutusu etkinlikleri yapıldı.

        Vali Murat Zorluoğlu, programa beraberinde Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile katıldı.

        Zorluoğlu, burada çocuklarla ilgilendi, onların çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği
        Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği
        Çermik'te öğretmen ve öğrenci dayanışması
        Çermik'te öğretmen ve öğrenci dayanışması
        Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi
        Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi
        Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
        Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
        40 yıllık öğretmenlik hayatını güllerle uğurlanarak noktaladı
        40 yıllık öğretmenlik hayatını güllerle uğurlanarak noktaladı
        Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
        Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü