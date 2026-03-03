Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor

        Yurt içinde ve dışında yaptığı yardımlarla mazlumların yanında olan Türk Kızılay, Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Elazığ'daki aşevlerinde pişirilen sıcak yemekleri iftarda evlere ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Türk Kızılay, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazanda "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız" sloganıyla sıcak yemek ve diğer yardımlarda bulunuyor.

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Türk Kızılay Aşevi'nde ramazan boyunca her gün pişirilen 3 çeşit yemek, Türk Kızılay personeli ve gönüllüler tarafından bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engelli kişilerin evlerine iftardan önce ulaştırılıyor.

        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Toplum Hizmetleri Alan Uzmanı Kadir Akboz, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca aşevlerinde pişirilen 3 çeşit yemek ile tatlı ya da meyveden oluşan menüyü belirlenen adreslere ulaştırdıklarını söyledi.

        Hazırlanan yemeklerle her gün 3 bin kişinin iftarda sıcak aş ihtiyacının karşılandığını belirten Akboz, şunları kaydetti:

        "İftarlıklar, besin değeri gözetilerek her gün farklı menü olacak şekilde hazırlanıyor. Menülerde, meftune gibi Diyarbakır bölgesine özgü yöresel yemekler de yer alıyor. Aşevinde hazırlanan yemekler, evlerinde yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, hasta ya da engelli vatandaşlar dahil her gün 1200 ihtiyaç sahibinin kapısına kadar götürülüyor. Ayrıca, hastanelerin acil servisleri ve camilerde belirlenen 7 farklı noktada yapılan dağıtımlarla da 1800 ihtiyaç sahibine iftarlık desteği sunuluyor."

        - Siirt

        Siirt'te de ramazan dolayısıyla her gün hazırlanan 600 kişilik 3 çeşit sıcak yemek, gönüllülerin de aralarında bulunduğu ekiplerce belirlenen ailelere iftarda ulaştırılıyor.

        Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, AA muhabirine, her gün iki mahallede başlatılan 600 kişilik yemek dağıtımının ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

        "Ramazan ayının bereketini, mutluluğunu, güzelliğini ve dayanışmasını bu sene de mahalle mahalle gezerek sıcak yemek desteğiyle yerine getiriyoruz." diyen Altunç, "Sancaklar Vakfı ile bir ay boyunca günde 600 kişiye üç çeşit yemek dağıtıyoruz. Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Hayırseverlerin bu aylarda bağış konusunda Türk Kızılaya yardımcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Altunç, ailelere sıcak yemeğin yanı sıra ramazan pidesi, gıda kolisi ve nakdi yardımların da yapıldığını belirtti.

        Gönüllülerden Esra Kayğaş da ramazanda ailelere yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yardımlarla vatandaşların gönüllerine dokunduklarını dile getiren Kayğaş, "İftar sevincini ailelerle birlikte yaşıyoruz. Hem onlar mutlu oluyor hem biz çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Bingöl

        Bingöl Türk Kızılay Sıdıka Hanım Aşevi'nde de günlük pişirilen yaklaşık 900 kişilik yemek, görevli ve gönüllülerce sefer taslarına konularak 241 haneye ulaştırılıyor.

        Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, 2011'den bu yana kentte yaşlı, engelli, hasta ve yemek yapacak durumda olmayan kişilere yemek servisi yaptıklarını anlattı.

        Üç çeşit yemeğin özenle hazırlanıp sıcak şekilde evlere götürüldüğünü belirten Kaya, "Her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da kent merkezinde yaşayan 900 kişiden oluşan 241 aileye her gün sıcak yemek ve ekmeği servis araçlarımızla teslim ediyoruz. Bunun yanında sahur için 7-8 çeşit kahvaltılığı da vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız." diye konuştu.

        - Elazığ

        Elazığ'da 5 ay önce hizmet vermeye başlayan Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde her gün özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, Elazığ Belediyesinin de araç desteğiyle ekiplerce belirlenen ailelerin kapısına götürülüyor.

        Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, bolluğun, bereketin, birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayında, engelliler, hastalar ve yaşlı bireylere iftarlık yemek hizmeti sunduklarını söyledi.

        "Aşevimizde özenle pişirilen yemekler, 227 hanedeki yaklaşık 650 kişiye ulaştırılmaktadır." diyen Kızılkaya, yemek hizmetinin yanı sıra nakdi yardım, gıda kolisi ve gıda kartı gibi yardımlarda da bulunduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

